В Академии ФСИН России состоялись торжества, посвящённые Дню российской науки
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Библиотечный фонд академии пополнился почти на 1500 изданий.
В Академии ФСИН России состоялось торжества, посвящённые Дню российской науки.
Торжественное собрание, в ходе которого были подведены итоги научной деятельности вуза за прошедший год, состоялось 8 февраля. Перед его началом была организована презентация книг, переданных в дар библиотеке из личных коллекций ученых-пенитенци
Начальник Академии ФСИН России Александр Крымов поблагодарил Сергея Николаевича и дочерей Олега Викторовича, которые присутствовали на презентации, за бесценный подарок. Также он выразил надежду, что такие мероприятия станут доброй традицией и библиотека вуза ещё не раз пополнится новыми изданиями из личных коллекций и других учёных.
В ходе торжественного собрания всех собравшихся с праздником поздравили заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, заместитель министра образования региона Владимир Усков. Также в ходе собрания наиболее отличившиеся сотрудники были отмечены наградами. В завершение собрания на сцене с музыкальными номерами выступали курсанты из творческих формирований вуза.