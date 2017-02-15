В Академии ФСИН России продолжается реализация проекта «Мощь и слава русского оружия»

До конца года планируется организовать более 150 уроков для тысячи учащихся.

Общество

В Академии ФСИН России продолжается реализация проекта «Мощь и слава русского оружия»

В рамках проекта курсанты академии из военно-патриотического клуба «Поиск» проводят для школьников уроки мужества, посвященных дням воинской славы – знаменитым победам российских войск, которые сыграли решающую роль в истории нашей страны. Перечень включает 17 дат и установлен в феврале 1995 года Федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России».

В настоящее время уже организовано 17 занятий, в которых приняли участие свыше 300 школьников и воспитанников детских домов. Курсанты рассказывали о победе советских войск в Сталинградской битве 2 февраля 1943 года и снятии блокады Ленинграда 27 января 1944 года. В настоящее время они посещают школы с уроками, посвященными Дню защитника Отечества.

Занятия курсанты проводят в форме времен Великой Отечественной войны. После у школьников есть возможность подробно ее рассмотреть и примерить.

Уроки проводятся не только в образовательных учреждениях Рязанской области. Например, курсант 2 курса юридического факультета специализации «Организация режима и надзора в УИС» Роман Сабуркин провел два урока мужества во время отпуска в своей родной школе в Чувашской Республике.

До конца года планируется организовать более 150 уроков для тысячи учащихся.

Заместитель начальника Академии ФСИН России по работе с личным составом Дмитрий Панарин отмечает, что этот проект полезен и курсантам, и школьникам и позволит воспитать в них настоящих патриотов.