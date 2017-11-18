В Академии ФСИН России открыли два обновлённых лекционных залов

В обновлённом лекционном зале состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню ветеранов УИС.

Общество

В пятницу, 17 ноября, состоялась торжественная церемония ввода в учебный процесс лекционных залов № 1 и № 2. В мероприятии приняли участие постоянный и переменный состав вуза, а также члены Комитета ветеранов академии.

Обращаясь к присутствующим, начальник Академии ФСИН России Александр Крымов отметил, что без труда тысяч людей и поступательного развития учебного заведения на протяжении 83 лет были бы невозможны положительные перемены, которые происходят в стенах крупнейшего ведомственного вуза. Теперь, сказал Александр Крымов, необходимо только действовать – проводить лекции, дискуссии, круглые столы, конференции и встречи различного уровня.

– Наша академия – это храм науки и учебы, и главное, чтобы в нем хранились такие качества, как доброта, уважение, самоотдача и любовь к выбранному делу. А преподаватели отдавали отчет, что готовят настоящих защитников родины, – отметила Ирина Михалева – заместитель начальника академии по учебной работе.

По словам председателя Комитета ветеранов академии, Петра Бодько, подобные чувства он испытал больше 40 лет назад, когда в 76 году вместе с молодой сменой специалистов впервые начал занятия в этом лекционном зале.

– Спасибо, что сохранили и помогли почувствовать снова, то светлое и лучшее, что долгие годы согревало дружный коллектив академии. С таким капитаном управление большим кораблем, под названием «Академия ФСИН России, в надежных руках, – отметил Петр Бодько.

После церемонии перерезания красной ленточки гостям мероприятия были продемонстрированы главные технические возможности самого крупного лекционного зала. Мультимедийное оборудование позволяет воспроизводить самое разное видео. Постоянный доступ к интернету позволяет в режиме реального времени проводить анализ и пользоваться статистическими данными. Больше не нужно беспокоиться о недостатке места – вся ценная информация будет надежно ждать своего часа в облачном хранилище. С помощью современного оборудования участники конференции или лекции смогут вносить пояснительные записи онлайн. Стол президиума оснащен мониторами и микрофонами. Есть возможность демонстрировать информацию на экран с бумажных носителей. И при этом, как отмечает профессорско-преподавательский состав, это очередной шаг к дальнейшему совершенствованию материально-технической базы вуза.

В этот же день в обновлённом – самом крупном лекционном зале, состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню ветеранов УИС, который отмечается 16 ноября.

– Сегодня во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы действуют ветеранские организации. И особые слова благодарности в этот день хочется сказать членам Комитета ветеранов Академии ФСИН России, которые свято берегут многолетние традиции нашего вуза. Спасибо за ваш опыт, высокий профессионализм и мужество, за тяжелый ежедневный труд и весомый вклад в укрепление государственности! – обратился к присутствующим начальник академии Александр Крымов.

Активное участие ветеранов в жизни молодых специалистов, развитие ветеранского движения и воспитательная работа традиционно были отмечены рядом наград. Серебряной медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России» награждены члены комитета ветеранов академии Петр Бодько и Николай Дазмаров.

Благодарственные письма и грамоты из рук начальника академии получили многие ветераны уголовно-исполнительной системы. Старшее поколение пожелало вузу процветания, новых достижений и такой же теплой и рабочей атмосферы.