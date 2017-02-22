В Академии ФСИН организовали праздник для детей

В спортивно-художественном празднике приняли участие более 70 учеников из 6 подшефных образовательных организаций.

Общество

В академии ФСИН организован праздник для детей подшефных образовательных организаций, посвящённый Дню защитника Отечества

В спортивно-художественном празднике приняли участие более 70 детей из 6 подшефных образовательных организаций. Участниками стали команды школ №№ 10, 39, 51, 64, а также воспитанники Солотчинской школы-интерната и детско-юношеского центра «Звезда».

Художественная часть праздника состояла из творческих номеров, подготовленных курсантами академии и учащимися подшефных вузу детских образовательных учреждений.

Спортивная часть праздника включала в себя соревнования по следующим дисциплинам: перетягивание каната, эстафету и вышибалы.

По итогам все команды были отмечены дипломами, также все участники получили в подарок спортивный инвентарь и сладкие призы. После чего было организовано чаепитие для всех участников команд.

Академию ФСИН России со своими подшефными детскими образовательными организациями связывают давние отношения. На протяжении многих лет вуз проводят в них нравственно-патриотическую работу, организуя различные мероприятия.