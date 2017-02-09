В администрации Скопинского района контролируют собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества
Общество 80
Сотрудники отдела ЖКХ ежемесячно размещают объявления на подъездах многоквартирных домов с указанием неплательщиков и организуют встречи с жителями по вопросу оплаты взносов.
Процесс собираемости взносов собственниками помещений на капитальный ремонт общего имущества, находится на жёстком контроле у руководства администрации Скопинского района. В целях повышения уровня собираемости взносов представители отдела ЖКХ администрации муниципалитета проводят разъяснительную работу в СМИ. Помимо этого, сотрудники отдела ЖКХ ежемесячно размещают объявления на подъездах многоквартирных домов с указанием неплательщиков и организуют встречи с жителями по вопросу оплаты взносов.
– На сегодняшний день процент собираемости по Скопинскому району равен 73% от общего количества всех, кто должен платить эти сборы в Фонд капитального ремонта. На данный момент неблагополучная ситуация в Успенском, Шелемишевском и Корневском поселениях, – подчеркнул начальник отдела ЖКХ Скопинского района Владимир Будулев. – Всем собственникам помещений многоквартирных домов, которые выбрали Фонд капитального ремонта, необходимо осуществлять ежемесячные платежи, так как именно на эти выплаты, в конечном итоге, будет сделан ремонт в многоквартирных домах.