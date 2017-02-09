В администрации Скопинского района контролируют собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества

Сотрудники отдела ЖКХ ежемесячно размещают объявления на подъездах многоквартирных домов с указанием неплательщиков и организуют встречи с жителями по вопросу оплаты взносов.

Общество

Процесс собираемости взносов собственниками помещений на капитальный ремонт общего имущества, находится на жёстком контроле у руководства администрации Скопинского района. В целях повышения уровня собираемости взносов представители отдела ЖКХ администрации муниципалитета проводят разъяснительную работу в СМИ. Помимо этого, сотрудники отдела ЖКХ ежемесячно размещают объявления на подъездах многоквартирных домов с указанием неплательщиков и организуют встречи с жителями по вопросу оплаты взносов.