В администрации Рязани обсудили межэтническую и миграционную ситуацию

На заседании Совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений также подвели итоги I-ой городской межнациональной Спартакиады «Дружим народами».

Общество

В четверг, 22 декабря, в администрации Рязани обсудили межэтническую и миграционную ситуацию и задачи по её урегулированию в 2017 году, сообщает сайт администрации города.

Расширенное заседание Совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений прошло под председательством главы администрации города Олега Булекова. Он поблагодарил представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций за активное участие в работе по укреплению дружественных отношений между представителями различных национальностей и вероисповеданий.

На заседании также подвели итоги I-ой городской межнациональной Спартакиады «Дружим народами». Победителей и призёров соревнования наградили кубками и грамотами городского управления по физической культуре и массовому спорту.