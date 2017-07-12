В 2017 году в Рязанской области с помощью ЭКО за счёт ОМС забеременели 188 женщин

Всего в этом году на ЭКО направлено 372 женщины, объём медицинской помощи с применением ЭКО увеличен до 540 процедур

Общество

В 2017 году в Рязанской области 188 женщин забеременели с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счёт средств обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Всего за 6 месяцев за 6 месяцев 2017 года на ЭКО направлено 372 пациента. В 2017 году объем медицинской помощи с применением ЭКО увеличен до 540 процедур.В 2017 году в области разработан региональный план по организации оказания медицинской помощи с применением ЭКО. В рамках реализации плана проводится работа по повышению информированности населения, в том числе проживающего в сельской местности, об оказании медицинской помощи с применением ЭКО. Акушеры-гинекологи, работающие в центральных районных больницах, направляют на ЭКО большее количество пациенток, отмечают в региональном Минздраве.