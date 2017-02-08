В 2017 году в Рязанской области отремонтируют спортобъекты в 20 сельских школах

Также будет создано 20 школьных спортивных клубов.

Общество

В 2017 году в Рязанской области отремонтируют спортивные объекты в 20 сельских школах. Проведение работ предусмотрено перечнем мероприятий по созданию условия для занятий физкультурой и спортом в сельской местности. Документ утверждён распоряжением правительства региона.

В 10 школах будут отремонтированы имеющиеся залы, в 3 под спортзалы перепрофилированы другие помещения. Современным оборудованием будет оснащено 7 школьных площадок, создано 20 спортивных школьных клубов. Мероприятия будут проведены за счёт средств консолидированного бюджета, на эти цели выделено 4 016 917, 95 тыс. руб.