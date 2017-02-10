В 2017 году в Рязанской области отремонтируют шесть домов культуры и четыре театра

На развитие социальной сферы из бюджета региона дополнительно выделено 470 миллионов рублей.

Общество

На развитие социальной сферы из федерального бюджета Рязанской области дополнительно выделено порядка 470 миллионов рублей. Средства будут направлены на реализацию ряда федеральных программ и проектов. По проекту «Местный дом культуры» планируется отремонтировать шесть объектов в Скопине, Рыбное, Спасске, Кораблинском, Михайловском и Рязанском районах. Еще один федеральный проект – «Театры малых городов» – позволит провести работу по укреплению материально-технической базы театров в г. Касимове, г. Скопине и г. Кораблино.

Реализация проекта «Модернизация образования» позволит направить средства на строительство школ в ДПР-5 в Рязани на 1100 мест и в селе Ильинка Скопинского района на 132 места.

Регион также вошел в проект «Парки малых городов», сообщает сайт регионального правительства.

Кроме того, средства будут направлены на создание в регионе детского «Технопарка», улучшение жилищных условий молодых семей, компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капремонт, обеспечение лекарственными препаратами.