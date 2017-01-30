В 2017 году 92 рязанца смогут отдохнуть в Артеке

Путёвки предоставляются рязанским школьникам, добившимся значительных успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности, учебы, в качестве поощрения.

Общество

В 2017 году Рязанской области выделено 92 путёвки в «Артек» на 8 смен. Сроки смен отражены в автоматизированн ой информационной системе «Путёвка».

Распределение бюджетных мест в МДЦ «Артек» осуществляется посредством данной автоматизированн ой информационной системы на основе рейтинга достижений учащегося. Путёвки предоставляются рязанским школьникам, добившимся значительных успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности, учёбы, в качестве поощрения.

Для того, чтобы попасть в «Артек», школьники должны самостоятельно оформить заявку и разместить своё портфолио в электронной системе «Путёвка», размещенной на сайте артек.дети .

Путёвки распределяются между обучающимися с наивысшими баллами в рейтинге согласно региональной квоте.