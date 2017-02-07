В 2016 году в Рязанской области Роспотребнадзор снял с реализации почти 1,9 тонны плодоовощной продукции
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За выявленные нарушения составлено 298 протоколов об административных правонарушениях.
Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области осуществляется надзор за качеством и безопасностью плодоовощной продукции реализуемой на территории региона. Об этом сообщает сайт ведомства.
В 2016 году отобрана и исследована 1351 проба плодоовощной продукции. Доля проб продукции, не отвечающих требованиям по санитарно-химическим показателям, составила 0,8%. В 11 пробах дынь (страна происхождения Казахстан) и огурцах (Республика Карачаево-Черкесия) установлено превышение содержания нитратов. Пробы плодоовощной продукции, выращенной на территории Рязанской области, соответствует требованиям по гигиеническим показателям.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации 189 партий плодоовощной продукции, общим объёмом около 1,9 тонны.
За выявленные нарушения составлено 298 протоколов об административных правонарушениях.
К основным нарушениям, установленным в ходе проверок, относятся:
- реализация овощей с нарушением целостности кожуры овощей и фруктов, а также с признаками порчи и гниения;
- отсутствие маркировочного ярлыка на упаковке;
- не соблюдение условий хранения овощной продукции;
-без наличия товарно-сопроводительных документов, обеспечивающих прослеживание продукции;
- не своевременное прохождение медицинского обследования и гигиенической аттестации;
-отсутствие правильно оформленных ценников на товары и другие.