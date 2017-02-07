В 2016 году в Рязанской области Роспотребнадзор снял с реализации почти 1,9 тонны плодоовощной продукции

За выявленные нарушения составлено 298 протоколов об административных правонарушениях.

Общество

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области осуществляется надзор за качеством и безопасностью плодоовощной продукции реализуемой на территории региона. Об этом сообщает сайт ведомства.

В 2016 году отобрана и исследована 1351 проба плодоовощной продукции. Доля проб продукции, не отвечающих требованиям по санитарно-химическим показателям, составила 0,8%. В 11 пробах дынь (страна происхождения Казахстан) и огурцах (Республика Карачаево-Черкесия) установлено превышение содержания нитратов. Пробы плодоовощной продукции, выращенной на территории Рязанской области, соответствует требованиям по гигиеническим показателям.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации 189 партий плодоовощной продукции, общим объёмом около 1,9 тонны.

За выявленные нарушения составлено 298 протоколов об административных правонарушениях.

К основным нарушениям, установленным в ходе проверок, относятся:

- реализация овощей с нарушением целостности кожуры овощей и фруктов, а также с признаками порчи и гниения;

- отсутствие маркировочного ярлыка на упаковке;

- не соблюдение условий хранения овощной продукции;

-без наличия товарно-сопроводительных документов, обеспечивающих прослеживание продукции;

- не своевременное прохождение медицинского обследования и гигиенической аттестации;

-отсутствие правильно оформленных ценников на товары и другие.