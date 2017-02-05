В 2016 году в Рязанской области отмечена высокая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений

Следственными органами СУ СК России по Рязанской области окончены производством ряд уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, возбужденных в 1993, 2009, 2012 годы.

Общество

Прокуратурой Рязанской области обобщена эффективность работы правоохранительных органов по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и состояние межведомственного взаимодействия, в том числе по раскрытию преступлений прошлых лет за 2016 год. Об этом сообщает сайт ведомства.

Вопросы повышения эффективности работы правоохранительных органов по соблюдению законодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях против личности, расследования преступлений в данной сфере находятся на постоянном контроле как у районных и межрайонных прокуроров области, так и в прокуратуре области.

Высокому показателю раскрываемости на территории области способствовало сосредоточение усилий по координации совместных действий правоохранительных органов, а также регулярный и оперативный межведомственный обмен информацией по линии раскрытия и расследования убийств и преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Планомерная работа аналитической группы по раскрытию преступлений, совершённых в прошлые годы, также показала положительные результаты в прошедшем году.

Следственными органами СУ СК России по Рязанской области окончены производством ряд уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, возбужденных в 1993, 2009, 2012 годы.

Органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, принимаются определенные меры по розыску лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого, и установлению их местонахождения, в том числе установлению местонахождения безвестно пропавших лиц.

Между тем в ходе осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности в 2016 году выявлялись случаи ненадлежащей работы по раскрытию преступлений прошлых лет в ряде районов области. При этом нарушения имеются как в работе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и в работе следственных органов.

Деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений, а также проводимая во взаимодействии с другими органами работа, способствует достижения общей цели борьбы с преступностью.

Подготовлено управлением по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.