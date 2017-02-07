В 2016 году в Рязанской области было обнаружено 37 незаконных врезок в газопровод физлицами

Также в краже газа были уличены и два предпринимателя, которые самовольно сделали врезки в газопровод в Ряжском и Касимовском районах.

Общество

В 2016 году сотрудники компании «Газпром межрегионгаз Рязань» обнаружили 37 фактов несанкционированного отбора газа физическими лицами в Рязанском, Сасовском, Шиловском, Касимовском, Скопинском и Ряжском районах Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также в краже газа были уличены и два предпринимателя, которые самовольно сделали врезки в газопровод в Ряжском и Касимовском районах. Общая сумма причинённого ущерба составила порядка 2,8 млн. рублей.

На данный момент, как физическими, так и юридическими лицами в досудебном и судебном порядке оплачено 1,9 млн. рублей причинённого ущерба. В отношении лиц с непогашенной суммой нанесённого ущерба, ведётся судебная работа.