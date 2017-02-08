В 2016 году сотрудники Роспотребнадзора изъяли в Рязанской области около 500 килограммов мяса

По выявленным нарушениям санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей было составлено 212 протоколов.

Общество

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в производстве и обороте мясной продукции проводился отбор для лабораторного исследования проб мяса и мясной продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По микробиологическим, физико-химическим и санитарно-химическим показателям в 2016 году было исследовано около 500 проб мясной продукции. Удельный вес проб мясной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий группы кишечной палочки), составил 1,6%.

Проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, нитрит натрия) в 2016 году не зарегистрировано.

В 2016 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Рязанской области снято с реализации 73 партии мясной продукции объёмом около 500 кг. Основными причинами забраковки является нахождение в обороте продукции с истекшим сроком годности, отсутствие на маркировке необходимой информации о продукции и документов, подтверждающих качество и безопасность продукции и не отвечающей предъявляемым требованиям по результатам лабораторного контроля.

По выявленным нарушениям санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей специалистами Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в ходе проведения мероприятий по контролю было составлено 212 протоколов об административном правонарушении в соответствии с КоАП Российской Федерации.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Рязанской области при выявлении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации представляющих угрозу здоровью и жизни граждан на предприятиях занятых оборотом мясной продукцией, специалистами Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области в отношении хозяйствующих субъектов, занятых оборотом мяса и мясной продукции, составлено 33 протокола о временном прекращении деятельности. Материалы дел переданы в суд для принятия решения по существу, деятельность 19 объектов приостановлена от 5 до 80 суток.

С целью недопущения оборота некачественной продукции, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области предлагает потребителям в случае приобретения мясной продукции неудовлетворительного качества, без информации о товаре и его производителе, направлять информацию о факте покупки по адресу: г.Рязань, ул.Островского ,д.51А или на электронную почту E-mail: urpn@rzn62.ru