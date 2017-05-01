В 12 районах Рязанской области действует особы противопожарный режим

Наибольшее количество выездов с начала года зафиксировано на территории города Рязани.

Общество

На территории 104 сельских и 14 городских поселений двенадцати муниципальных районов Рязанской области введён особый противопожарный режим. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Наибольшее количество выездов с начала года зафиксировано на территории города Рязани – 316, Рязанского – 266, Скопинского – 200, Михайловского –104, Спасского районов – 102.

С начала пожароопасного периода на территории Рязанской области составлено 83 протокола по ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении граждан.

В соответствии со ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за разведение костров ближе 50 метров от зданий и сооружений, бесконтрольное сжигание стерни предусмотрены штрафы для граждан – до 1500 рублей, для должностных лиц до 15000 рублей, для юридических – до 200 000 рублей.

В условиях особого противопо­жарного режима эти суммы увеличиваются вдвое. К примеру, для юридических лиц сумма штрафа составляет до полумиллиона рублей.