Утверждена дорожная карта разработки Национальной биометрической платформы

К осени будет разработан механизм регистрации биометрических образцов и контроля качества решений для НБП.

Общество

Утверждён верхнеуровневый план реализации проекта по созданию Национальной биометрической платформы, в рамках которой основные технические работы выполнит «Ростелеком». Документ утвержден Министерством связи и массовых коммуникаций.

Национальную биометрическую платформу (далее - НБП) разрабатывает «Ростелеком» по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. НБП позволит банкам идентифицировать по биометрическим данным как действующих, так и новых клиентов - физических лиц. Такая идентификация позволит частным лицам дистанционно осуществлять банковские операции, а в дальнейшем может быть использована в других отраслях экономики - в медицине, образовании, e-commerce, ритейле и т.д.

На сегодняшний день принята концепция НБП, и вскоре, согласно утвержденной дорожной карте проекта, начнутся технологические испытания и выбор решений по биометрическим технологиям. К осени будет разработан механизм регистрации биометрических образцов и контроля качества решений для НБП, до конца года «Ростелеком» планирует запустить систему в опытную эксплуатацию, после чего кредитные организации смогут подключиться к системе и начать ее тестирование.

Основным этапом реализации проекта является создание правовых оснований использования механизма удаленной идентификации, без принятия которых полноценное использование НБП было бы невозможным. Согласно действующему законодательству первичное открытие счета для физического лица возможно только при его личном присутствии в отделении банка. На текущий момент внесен в Государственную Думу законопроект № 157752–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленный на совершенствование механизмов предоставления банковских услуг без личного присутствия клиента с использованием государственных информационных ресурсов. Данный законопроект был разработан для обеспечения доступности финансовых услуг для граждан, в том числе в удаленных регионах и для людей с ограниченными возможностями, а также для снижения стоимости их предоставления.

Законопроект содержит ряд отсылочных норм, которые требуют принятия соответствующих подзаконных нормативных актов, разработка которых также должна вестись на основе детального обсуждения с банковским сообществом. Соответствующая работа уже ведется Банком России, Министерством связи и массовых коммуникаций и «Ростелекомом», при участии Ассоциации «Россия» с привлечением широкого круга экспертов и банковского сообщества.

Национальная биометрическая платформа является комплексом специализированных информационно-технологических элементов, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление и проверку соответствия биометрических данных. Платформа будет размещена в облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома».

«Создание Национальной биометрической платформы позволит «Ростелекому» стать оператором цифровой идентификации для банковского сектора, а в дальнейшем для всех отраслей экономики. Использование НБП повысит уровень защиты как данных, так и самих пользователей системы, а также сделает цифровые услуги еще более доступными», - комментирует работу над проектом Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.