http://7info.ru/news/ryazan-society/utrom_v_ponedelnik_v_centre_rjazani_budut_massovo_ostanavlivat_avtomobili/
Утром в понедельник в центре Рязани будут массово останавливать автомобили
Общество 283
Утром в понедельник в центре Рязани будут массово останавливать автомобили
Общество 283
Цель масштабного мероприятия – выявление нетрезвых водителей.
Утром в понедельник, 30 января, на одной из центральных улиц Рязани будут массово останавливать автомобили. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Цель масштабного мероприятия – выявление нетрезвых водителей. При этом будут использоваться не только экипажи ДПС – им в помощь направят сотрудников Управления ГИБДД, а также других служб.
Кроме того, операция «Нетрезвый водитель», по традиции, будет проведена в пятницу и ближайшие выходные дни.