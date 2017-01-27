Утром в понедельник в центре Рязани будут массово останавливать автомобили

Цель масштабного мероприятия – выявление нетрезвых водителей.

Общество

Утром в понедельник, 30 января, на одной из центральных улиц Рязани будут массово останавливать автомобили. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Цель масштабного мероприятия – выявление нетрезвых водителей. При этом будут использоваться не только экипажи ДПС – им в помощь направят сотрудников Управления ГИБДД, а также других служб.

Кроме того, операция «Нетрезвый водитель», по традиции, будет проведена в пятницу и ближайшие выходные дни.