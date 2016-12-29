http://7info.ru/news/ryazan-society/uroven_zabolevaemosti_grippom_i_orvi_v_rjazanskoj_oblasti_sostavil_8491_na_10_tys_naselenija/
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязанской области составил 84,91 на 10 тыс. населения
Общество 157
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязанской области составил 84,91 на 10 тыс. населения
Общество 157
По данным оперативного мониторинга в структуре возбудителей вирусы гриппа составляют 78,6%.
Темпы роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязанской области на прошлой неделе увеличились на 43,1%. Такие данные приводит официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора.
На неделе уровень заболеваемости в регионе составил 84,91 на 10 тыс. населения.
По данным оперативного мониторинга в структуре возбудителей вирусы гриппа составляют 78,6%.