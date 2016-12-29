Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязанской области составил 84,91 на 10 тыс. населения

По данным оперативного мониторинга в структуре возбудителей вирусы гриппа составляют 78,6%.

Общество

Темпы роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязанской области на прошлой неделе увеличились на 43,1%. Такие данные приводит официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора.

На неделе уровень заболеваемости в регионе составил 84,91 на 10 тыс. населения.

По данным оперативного мониторинга в структуре возбудителей вирусы гриппа составляют 78,6%.