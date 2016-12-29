Улицы Рязани от снега сегодня ночью убирали 85 единиц техники

Из города было вывезено более 2,3 тыс. кубометров снега.

Общество

За минувшую ночь с улиц Рязани было вывезено более 2,3 тыс. кубометров снега. Такие данные приводит в четверг, 29 декабря, официальный сайт городской администрации.

В работах по уборке города ночью было задействовано 85 единиц техники. Были убраны центральные улицы – Полонского, Свободы, Соборная, площадь Ленина. Снег также вывозили с Московского шоссе, улицы Циолковского и других.

Днём уборка города продолжается, дороги посыпаются специальной песко-соляной смесью.