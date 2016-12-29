http://7info.ru/news/ryazan-society/ulicy_rjazani_ot_snega_segodnja_nochju_ubirali_85_edinic_tehniki/
Улицы Рязани от снега сегодня ночью убирали 85 единиц техники
Общество 95
Улицы Рязани от снега сегодня ночью убирали 85 единиц техники
Общество 95
Из города было вывезено более 2,3 тыс. кубометров снега.
За минувшую ночь с улиц Рязани было вывезено более 2,3 тыс. кубометров снега. Такие данные приводит в четверг, 29 декабря, официальный сайт городской администрации.
В работах по уборке города ночью было задействовано 85 единиц техники. Были убраны центральные улицы – Полонского, Свободы, Соборная, площадь Ленина. Снег также вывозили с Московского шоссе, улицы Циолковского и других.
Днём уборка города продолжается, дороги посыпаются специальной песко-соляной смесью.