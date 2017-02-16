УФСИН России по Рязанской области и ТПП заключили соглашение о сотрудничестве

В основном сегодня в пенитенциарной системе рязанщины успешно выпускают изделия лёгкой промышленности, металло- и деревообработки, стройматериалы, обувь и продукты питания.

Общество

УФСИН России по Рязанской области и Рязанская торгово-промышленная палата заключили соглашение, которое позволит сторонам более плодотворно взаимодействовать по вопросам развития новых производств на базе ИУ региона; участвовать исправительным учреждениям в проведении выставок, ярмарок и встреч с представителями промышленных предприятий малого и среднего бизнеса, иными объединениями и организациями, а также выступать представителям РТП в качестве независимых экспертов в приемке по качеству и количеству товаров, поставляемых для нужд УИС региона. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В 2016 году в исправительных колониях области увеличился вывод осуждённых на оплачиваемые работы. Открыты новые участки: швейный (ИК-1), верёвочно-канатных изделий (ИК-6), металлообработки (ИК-3), металлообрабатывающий с установкой токарных станков ЧПУ (ИК-5).

В основном сегодня в пенитенциарной системе рязанщины успешно выпускают изделия лёгкой промышленности, металло- и деревообработки, стройматериалы, обувь и продукты питания.