Ученица Скопинского района стала победителем в областном конкурсе

В конкурсе приняли участие ученики старших классов образовательных учреждений региона, которые представили на суд жюри свои оригинальные и не похожие друг на друга проекты по направлениям: агрономия, ветеринария и лесное дело.

Общество

«Мой профессиональный выбор – сельское хозяйство» – таким понятным и в настоящее время актуальным призывом звучит название областного конкурса среди учащихся 9 -11 классов, проводимого в рамках проекта «Агрошкола», с целью профессиональной ориентации школьников, проявляющих интерес к сельскому хозяйству, к специальностям, востребованным в Рязанской области.

В конкурсе приняли участие ученики старших классов образовательных учреждений региона, которые представили на суд жюри свои оригинальные и не похожие друг на друга проекты по направлениям: агрономия, ветеринария и лесное дело.

Представили проекты и ученики Горловской школы Скопинского района, которые остановили свой выбор на Лесном деле и это не случайно, ведь в образовательном учреждении существует отряд школьного лесничества под руководством учителя биологии Ольги Курцовой.

Нужно отметить, что данный конкурс в Рязанской области проводился впервые и, безусловно, все работы, были достойны отдельных похвал, ведь школьники вложили в них не только старание, но и душу.

Несмотря на сложный выбор, жюри определило победителей в каждом направлении. Так, среди работ на тему «Лесное дело» абсолютным победителем стала учащаяся 10 класса Горловской школы Полина Курцова.