Участники конкурса «Своя позиция» справились с финальными испытаниями

В следующий раз все конкурсанты соберутся лишь на фестивале «Своя позиция», который пройдёт в середине марта.

Общество

В пятницу, 24 февраля, в Центре детского творчества «Феникс» прошли финальные массовые испытания для участников конкурса лидеров ученического самоуправления «Своя позиция».

Вначале лидеры и их команды презентовали стенды о своих органах ученического самоуправления. Все ребята подошли к этому испытанию творчески. Они не скупились на костюмы, реквизит и технические средства. Кто-то презентовал систему ученического самоуправления через сказочную историю, кто-то написал по этому поводу рэп, кто-то наглядно продемонстрировал слаженную работу всех структур ОУСУ, смастерив настоящий работающий механизм из шестерёнок, а кто-то и вовсе не ограничился графическим оформлением стенда, превратив презентацию в настоящее театрализованное шоу. За презентацией можно было также следить через онлайн-трансляцию в социальной сети Instagram.

После «Стендов» участники и члены жюри собрались на общий просмотр конкурсных видеороликов, которые команды сняли о своих лидерах. В следующий раз все конкурсанты соберутся лишь на фестивале «Своя позиция», который пройдёт в середине марта и где будут подведены итоги конкурса.

Напоминаем, что организаторами конкурса являются Управление образования и молодёжной политики администрации г. Рязани; Центр детского творчества «Феникс»; Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал»; Городской штаб школьного актива при информационной поддержке РИА «7 новостей» и молодёжного медиа-проекта «LES».