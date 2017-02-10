У рязанских предпринимателей изъяли «боярышник»

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст.14.2 КоАП Российской Федерации.

Общество

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области продолжается контроль за реализацией постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 года №7. Об этом сообщает сайт ведомства.

При проведении внеплановых проверок в отношении ИП Ступиной Т.Д., ИП Фроловой Т.Ю., ИП Остапенко О.Н. установлены факты реализации непищевой спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 28%. Продукция в количестве 58 единиц арестована. В отношении данных индивидуальных предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении по ст.14.2 КоАП Российской Федерации.

В Управлении работает «горячая линия» для граждан и предпринимателей по вопросам реализации постановления «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции», в том числе, по фактам обнаружения указанной продукции в розничной торговле.

«Горячая линия» работает с 9.00 до 17.00 по телефону: 8-800-100-22-62.