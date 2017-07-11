У рязанки отобрали автомобиль, заложенный предыдущим хозяином банку

Решение Рыбновского районного суда вступило в законную силу.

Общество

Вступило в законную силу решение Рыбновского районного суда Рязанской области по иску Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к гражданам о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

Между истцом и ответчиком был заключён кредитный договор и заёмщику был предоставлен кредит на приобретение автотранспортного средства под залог приобретаемого имущества (автомобиля). Ответчик неоднократно не исполнял свои обязательства по договору, что привело к образованию задолженности. В период действия кредитного договора, автомобиль, являющийся предметом залога, без согласия банка был продан третьему лицу, которого суд привлёк по делу в качестве соответчика.

Банк просил суд взыскать с ответчика сумму задолженности по кредитному договору, судебные расходы по оплате государственной пошлины и в счёт погашения задолженности обратить взыскание на заложенное имущество, в размере заявленных исковых требований.

В судебное заседание стороны не явились. Суд, исследовав материалы дела, пришёл к следующему.

В ИТС «Интернет» любое лицо может проверить факт регистрации уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений, используя портал, на котором круглосуточно в свободном доступе организован доступ к сведениям реестра уведомлений о залоге движимого имущества, по адресу www.reestr-zalogov.ru, Федеральная нотариальная палата.

На указанном портале проверку предмета залога можно осуществить на трёх вкладках: регистрационный номер уведомления, информация о предмете залога, информация о залогодателе. По данному делу имелась информация о предмете залога, при этом данные о предмете залога были установлены незамедлительно после заключения кредитного договора.

При таких обстоятельствах, суд пришёл к выводу, что соответчица, купившая автомобиль у ответчика, не может быть признана добросовестным приобретателем, поскольку при покупке, должна была проявить необходимую степень заботливости, разумную осмотрительность и предположить, что автомобиль может находиться в залоге, проверив данную информацию на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Иск удовлетворен в полном объёме.