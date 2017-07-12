У правительства Рязанской области появился свой канал на Youtube

Глава региона Николай Любимов поручил обеспечить качественное наполнение созданного канала и безопасность.

Общество

У правительства Рязанской области появился свой канал на Youtube. Об этом стало известно во вторник, 11 июля, на заседании регионального правительства. Появление канала сделает более открытой деятельность правительства и позволит лучше информировать население о работе главы региона, исполнительных органов власти и проектной работе.

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поручил заместителю председателя правительства Алексею Тюменеву обеспечить качественное наполнение созданного канала и его безопасность.