http://7info.ru/news/ryazan-society/u_krupnogo_torgovogo_centra_v_rjazani_vremenno_perekrojut_vyezd_so_stojanki/
У крупного торгового центра в Рязани временно перекроют выезд со стоянки
Общество 72
У крупного торгового центра в Рязани временно перекроют выезд со стоянки
Общество 72
Движение будет перекрыто из-за проведения работ по благоустройству территории.
До 15 июля в Рязани будет временно закрыт выезд с автомобильной стоянки у ТЦ «Круиз». Об этом сообщается на сайте администрации города.
Движение будет перекрыто из-за проведения работ по благоустройству территории.
В связи с этим автобусы №№11, 13, 14, 15, 18, 48, 62, 95 временно будут ездить от «Круиза» в сторону Окского проезда, после чего продолжат движение по своим маршрутам.