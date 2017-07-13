У крупного торгового центра в Рязани временно перекроют выезд со стоянки

Движение будет перекрыто из-за проведения работ по благоустройству территории.

Общество

До 15 июля в Рязани будет временно закрыт выезд с автомобильной стоянки у ТЦ «Круиз». Об этом сообщается на сайте администрации города.

Движение будет перекрыто из-за проведения работ по благоустройству территории.

В связи с этим автобусы №№11, 13, 14, 15, 18, 48, 62, 95 временно будут ездить от «Круиза» в сторону Окского проезда, после чего продолжат движение по своим маршрутам.