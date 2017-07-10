У касимовского предпринимателя обнаружили куриное филе без документов

По факту выявленного нарушения на индивидуального предпринимателя составлен протокол, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.

Общество

Касимовским межрайонным отделом Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям была проведена внеплановая выездная проверка торговой точки индивидуального предпринимателя в Касимовском районе. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

На момент проверки в хранении и реализации у индивидуального предпринимателя находилась продукция животного происхождения – филе куриного «Курочка Рада» (подложка) производства «Союзптицепром» г. Рязань – без ветеринарных сопроводительных документов.

По факту выявленного нарушения на индивидуального предпринимателя составлен протокол, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленного нарушения, исполнение взято на контроль.