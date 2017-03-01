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http://7info.ru/news/ryazan-society/turisticheskij_potencial_rjazanskoj_oblasti_budet_predstavlen_na_vystavke_inturmarket/

Туристический потенциал Рязанской области будет представлен на выставке «Интурмаркет»
Масштабный туристический форум будет проходить с 11 по13 марта в столице.

Общество   68

С 11 по13 марта в Москве будет проходить международная выставка «Интурмаркет». Форум станет профильной туристической площадкой для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях.

Участие в выставке примет и Рязанская область. На объединённом стенде региона будет представлен его потенциал, а также перспективы развития отрасли и услуги, которые учреждения сферы туризма готовы предложить гостям. Регион на выставке представят сотрудники туристско-информационного центра Рязанской области.