Туристический потенциал Рязанской области будет представлен на выставке «Интурмаркет»

Масштабный туристический форум будет проходить с 11 по13 марта в столице.

Общество

С 11 по13 марта в Москве будет проходить международная выставка «Интурмаркет». Форум станет профильной туристической площадкой для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях.

Участие в выставке примет и Рязанская область. На объединённом стенде региона будет представлен его потенциал, а также перспективы развития отрасли и услуги, которые учреждения сферы туризма готовы предложить гостям. Регион на выставке представят сотрудники туристско-информационного центра Рязанской области.