Три проекта рязанцев примут участие в федеральном этапе «Начинающего фермера»

Он пройдёт в марте – апреле 2017 года.

Общество

Во вторник, 28 февраля, в Рязани подвели итоги регионального этапа V интеллектуальной игры «Начинающий фермер», организатором которого выступило Рязанское региональное отделение Российского союза сельской молодёжи при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и Рязанского государственного агротехнологического университета. Об этом сообщает официальный сайт министерства.

В игре, проходившей в главном учебном корпусе РГАТУ имени П.А. Костычева, приняли участие 9 команд, четыре из которых представляли факультеты университета. Также свои бизнес-идеи представили учащиеся Батуринской общеобразовательной школы Рыбновского района, Рязанского железнодорожного колледжа (агроотделение в с. Пощупово Рыбновского района), Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова (п. Варские Рязанского района) и Сараевского многофункционального колледжа.

В ходе игры участникам предстояло не только защитить собственные бизнес-проекты, но и продемонстрировать знания в области государственной поддержки АПК. Лучших предстояло определить экспертному жюри, в состав которого вошли проректор по воспитательной работе РГАТУ Ирина Федоскина, председатель Рязанского отделения РССМ Наталья Федякова и дублёр министра сельского хозяйства и продовольствия в молодежном правительстве Рязанской области, начинающий фермер из Шиловского района Владимир Барышников.

Тематика бизнес-планов была очень разнообразна – от традиционного молочного животноводства до выращивания страусов и развития агротуризма.

В итоге победителями стали три проекта, занявшие первые места в командных номинациях для вузов, техникумов и школ. Один из них разработан представителями факультета ветеринарной медицины и биотехнологии РГАТУ и предусматривает создание пчеловодческого фермерского хозяйства. Команда учащихся Рязанского колледжа имени Комарова представила бизнес-план по разведению крупного рогатого скота. Также жюри отметило бизнес-план учащихся 6-7 классов Батуринской ОШ, которые на пришкольном участке успешно выращивают рассаду белокочанной капусты для местных фермеров.

Следует сказать, что не менее интересными были и другие проекты, представленные участниками. Подводя итоги, председатель Рязанского регионального отделения РССМ Наталья Федякова отметила, что уровень подготовки участников интеллектуальной игры растет с каждым годом, а большинство бизнес-идей вполне могут быть реализованы на практике.

По результатам игры все участники получили призы и подарки. Командам, признанным лучшими по итогам регионального этапа, предстоит защищать честь Рязанской области и своих учебных заведений на федеральном этапе игры, который пройдёт в марте-апреле 2017 года.