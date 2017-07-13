Три молодёжные организации Рязани получат субсидии на реализацию проектов

Размер федеральных субсидий составит более 1400000 рублей.

Общество

Три молодёжные общественные организации Рязанской области получат субсидии из федерального бюджета на проведение ряда мероприятий. В конкурсе на предоставление субсидий приняли участие 79 заявок, сообщает сайт регионального правительства.

В результате были выбраны три победителя, на проекты которых будет выделено в общей сложности более 1400000 рублей.

В число победителей вошёл проект «Рубежи родной земли» Рязанской региональной общественной организации «Союз социально активной молодежи «Созвездие». Инициатива направлена на вовлечение молодых людей в деятельность поискового движения.

Ещё одним победителем стал цикл историко-патриотических мероприятий «Земля Героев» Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. Он направлен на изучение событий Великой Отечественной войны, произошедших на территории Рязанской области. Предполагается проведение серии выездных, экскурсионных, походных и просветительских мероприятий по местам боевой и трудовой славы. В проекте примут участие более 300 человек из Рязанского региона и других субъектов РФ.

Субсидии получит и рязанская региональная детская общественная организация «Лист» с проектом «ПроЛес», который включает комплекс эколого-туристических мероприятий для детей и подростков. Он разработан с целью привлечения интереса к экологическому туризму и природоохранной деятельности.