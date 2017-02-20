ТОС Рязани организовал праздничные гуляния «Прощай, Масленица!»

Жители района смастерили к празднику скворечники для пернатых, которые развесили на площадке под весенние заклички.

Общество

17 февраля состоялось праздничное мероприятие «Прощай, Масленица!», подготовленное инициативной группой «ТОС на Прудной», отделом по работе с общественными проектами и префектурой Октябрьского района. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Жители района смастерили к празднику скворечники для пернатых, которые развесили на площадке под весенние заклички. Гулянье началось русским хороводом вокруг чучела, в котором приняли участие не только дети, но и взрослые.

Ребята участвовали в различных эстафетах, пробовали себя на ловкость, силу, быстроту. Закончилось веселье испытанием – «бои подушками». После соревнований участников ждало чаепитие, которые подготовили жители улицы Прудной и префектура Октябрьского района.