Территорию в районе четырёх рязанских улиц могут отдать под общественно-жилую застройку

Вопрос территории в районе улиц Шевченко, Весенней, 5-й Линии и Высоковольтной был вынесен на публичные слушания.

Общество

В четверг, 15 ноября, в Рязани состоялись публичные слушания по вопросу создания зоны общественно-жилой застройки на территории улиц Шевченко, Весенней, 5-й Линии и Высоковольтной.

На сегодняшний день там расположено 14 многоквартирных домов, а сама территория входит в программу развития застроенных территорий. Для увеличения её инвестиционной привлекательности предложено несколько зон, расположенных там, объединить в зону общественно-жилой застройки.

Сейчас территория в районе четырёх рязанских улиц состоит из зоны застройки многоэтажными жилыми домами, зоны озеленения специального назначения и зоны общественно-жилой застройки.