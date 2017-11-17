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http://7info.ru/news/ryazan-society/territoriju_v_rajone_chetyrjoh_rjazanskih_ulic_mogut_otdat_pod_obschestvenno-zhiluju_zastrojku_/

Территорию в районе четырёх рязанских улиц могут отдать под общественно-жилую застройку
Вопрос территории в районе улиц Шевченко, Весенней, 5-й Линии и Высоковольтной был вынесен на публичные слушания.

Общество   25

В четверг, 15 ноября, в Рязани состоялись публичные слушания по вопросу создания зоны общественно-жилой застройки на территории улиц Шевченко, Весенней, 5-й Линии и Высоковольтной. 

На сегодняшний день там расположено 14 многоквартирных домов, а сама территория входит в программу развития застроенных территорий. Для увеличения её инвестиционной привлекательности предложено несколько зон, расположенных там, объединить в зону общественно-жилой застройки. 

Сейчас территория в районе четырёх рязанских улиц состоит из зоны застройки многоэтажными жилыми домами, зоны озеленения специального назначения и зоны общественно-жилой застройки.