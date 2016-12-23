Tele2 упакует новогодние подарки рязанцев

Участникам акции предлагаются четыре варианта подарочной бумаги с уникальным дизайном

Общество

Tele2 объявляет о проведении акции в салонах связи Рязанской области. При совершении любой покупки все желающие получат праздничную упаковку, чтобы оригинально оформить подарки для родных и друзей.

Акция проходит до 31 декабря 2016 года. При пополнении счета, подключении, покупке мобильных аксессуаров и оборудования, в том числе современных фирменных смартфонов линейки Tele2, 3G-модемов и роутеров, рязанцы могут получить в подарок стильную и яркую новогоднюю упаковку.

На выбор участникам предлагаются четыре варианта подарочной бумаги с уникальным дизайном. На специальном сайте проекта 2017.tele2.ru размещена пошаговая инструкция по самостоятельной упаковке подарка в трех различных стилях и праздничные советы блогеров.