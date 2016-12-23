Tele2 упакует новогодние подарки рязанцев
Общество 79
Участникам акции предлагаются четыре варианта подарочной бумаги с уникальным дизайном
Tele2 объявляет о проведении акции в салонах связи Рязанской области. При совершении любой покупки все желающие получат праздничную упаковку, чтобы оригинально оформить подарки для родных и друзей.
Акция проходит до 31 декабря 2016 года. При пополнении счета, подключении, покупке мобильных аксессуаров и оборудования, в том числе современных фирменных смартфонов линейки Tele2, 3G-модемов и роутеров, рязанцы могут получить в подарок стильную и яркую новогоднюю упаковку.
На выбор участникам предлагаются четыре варианта подарочной бумаги с уникальным дизайном. На специальном сайте проекта 2017.tele2.ru размещена пошаговая инструкция по самостоятельной упаковке подарка в трех различных стилях и праздничные советы блогеров.
– В преддверии праздников хочется зарядить наших абонентов новогодним настроением, помочь с поиском и упаковкой подарков и при этом, как это всегда и бывает в предложениях Tele2, сэкономить бюджет клиентов, – рассказала коммерческий директор рязанского филиала Tele2 Татьяна Буркова. – Мы приглашаем всех желающих в салоны связи – здесь вы сможете найти подарки на любой вкус для близких и родных людей, а мы возьмем на себя все заботы по красивой упаковке.