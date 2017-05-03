Tele2 приглашает рязанцев на открытие нового центра обслуживания абонентов

Тарифные планы Tele2 «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» разработаны для активных пользователей мобильного интернета.

Общество

Оператор Tele2 объявляет об открытии центра обслуживания абонентов на улице Гоголя в Рязани и приглашает рязанцев поучаствовать в акции и выиграть смартфон Tele2 Mini или приятные сувениры.

Акция проходит с 4 мая по 14 мая 2017 года в центре обслуживания абонентов Tele2 по адресу: Рязань, ул. Гоголя, д. 40 (магазин «Дикси»). При подключении к Tele2 с тарифом «Мой онлайн» или «Мой онлайн+» новые клиенты могут стать участниками беспроигрышной лотереи и выиграть смартфон Tele2 Mini или полезные призы от оператора. Для определения приза участникам акции необходимо выбрать одну из предложенных скретч-карт и очистить окошко с указанием подарка. Награждение производится здесь же продавцом-консультантом Tele2.

Тарифные планы Tele2 «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» разработаны для активных пользователей мобильного интернета. За доступную абонентскую плату они включают внушительный объем интернет-трафика и пакеты минут для звонков на номера Рязанской области. При этом доступ в популярные соцсети и мессенджеры, а также звонки на все номера Tele2 по России на этих тарифах бесплатны и не расходуют основные пакеты трафика и минут. В поездках по стране интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны.

– Мы стремимся к тому, чтобы максимальное число наших клиентов могли получить квалифицированную консультацию по тарифам и услугам Tele2 в шаговой доступности от дома или работы, – рассказала коммерческий директор рязанского филиала Tele2 Татьяна Буркова. – Для этого мы качественно развиваем сеть дистрибуции, открывая новые салоны связи или центры обслуживания Tele2 в местах с наибольшим трафиком посетителей на центральных улицах городов, а также в спальных районах. Уверена, что жители Рязани оценят широкий ассортимент товаров и удобное расположение нового центра обслуживания абонентов Tele2.

В центре обслуживания абонентов представлена в ассортименте цифровая техника: мобильные телефоны, цифровые аудиоустройства и аксессуары к ним, а также фирменные смартфоны Tele2, модемы и роутеры оператора. Посетители смогут выбрать подходящий тариф и подключиться к сети, пополнить баланс лицевого счета, получить консультацию высококвалифицированных специалистов, настроить телефон или любое другое мобильное устройство.