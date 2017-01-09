Tele2 подводит итоги 2016 года

Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития компании.

Общество

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвёл итоги 2016 года и пожелал своим клиентам в наступившем году приятного общения. Компания благодарна своим клиентам и готова ежедневно делать всё возможное, чтобы упрочить их доверие.

Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития компании. В 2016 году Tele2 удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи, улучшить качество связи, выпустить брендированные смартфоны, которые стали настоящим прорывом на рынке операторских аппаратов.

В 2016 году Tele2 продолжила совершенствовать качество своего сервиса. В течение года компания внедряла технологию HD-Voice в сетях 3G, позволяющую усилить реалистичность передачи голоса и создать у пользователей ощущение живого общения. Сейчас режим HD-Voice действует во всех сетях Tele2 третьего поколения.

В феврале Tele2 начала продажи своего первого брендированного смартфона – Tele2 Mini, который быстро занял лидирующие позиции на отечественном рынке. Во втором полугодии 2016 года на рынок вышли новые модели брендированных устройств компании – Tele2 Midi, Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi, Tele2 Maxi LTE. Они также пользуются большой популярностью среди абонентов оператора.

Tele2 продолжила запуск сетей 4G. Доступ к услугам мобильного интернета четвертого поколения получили жители Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Карелии и Краснодара.

В мае 2016 года Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию первую в России LTE-сеть на частотах 450 МГц в Тверской и Новгородской областях. Позже сеть LTE-450 под брендом Skylink появилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Московском регионе. Уникальность этой технологии заключается в качественном покрытии и высоких скоростях передачи данных даже в самых удаленных уголках, что, несомненно, способствует устранению цифрового неравенства в стране.

Осенью Tele2 отметила первый год работы в Москве и Московской области. За это время компания значительно увеличила количество базовых станций, расширила зону покрытия сети – услуги оператора доступны на территории, где проживает 97% населения Москвы и области. Кроме того, Tele2 уже трижды была признана лидером по скорости передачи данных в столичном регионе.

Поддержка абонентов всегда была одним из приоритетных направлений в работе Tele2. В октябре компания отметила 10 лет с запуска единой службы дистанционной поддержки абонентов в Ростове-на-Дону. За этот период Tele2 расширила контактный центр и открыла новые площадки в Челябинске, Иркутске и Саранске. Сегодн я Tele2 является лидером телеком-индустри и по качеству абонентского обслуживания, его эффективности и уровню удовлетворенност и клиентов.