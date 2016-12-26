Tele2 подвела итоги технического развития в Рязанской области за 2016 год

Оператор Tele2 продолжил в текущем году работы по улучшению качества связи и расширению зоны покрытия скоростного мобильного интернета в регионе. Приём сети 3G усилен в 22 крупных населённых пунктах региона, услугами скоростного интернета могут пользоваться более 75% населения Рязанской области.

Общество

В 2016 году Tele2 инвестировала значительные средства в развитие сетевой инфраструктуры в регионе. Основным приоритетом компании является обеспечение высокого качества связи в том числе в отдаленных населенных пунктах и повышение доступности услуг скоростного мобильного интернета.

Оператор на 16% увеличил общее число базовых станций 3G. Работы по запуску новой или усилению существующей сети третьего поколения проведены в 22 населенных пунктах Рязанской области. Сегодня услуги скоростного интернета доступны более чем 75% жителей региона. Средняя скорость передачи данных составляет 2,8 Мбит в секунду.

По итогам года в зоне уверенного приема сигнала 2G от Tele2 проживают более 90% населения региона. Полностью покрыты связью города, крупные районы и большинство сел и поселков на территории Рязанской области.

Также за отчетный период компания провела масштабные работы по обновлению оборудования на базовых станциях. Это позволило усилить сигнал и пропускную способность каналов связи на сетях в стандартах 2G и 3G в Рязани и 13 районах области. В проведении работ компания уделила особое внимание населенным пунктам региона, где объем трафика интернета и звонков растет с каждым месяцем.