Tele2 поднялась на 9 пунктов в рейтинге лучших работодателей России

Рейтинг лучших работодателей составляется на основе трёх показателей: учитываются мнения соискателей, отзывы сотрудников и экспертная оценка эффективности департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом.

Общество

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За один год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.

Рейтинг лучших работодателей составляется на основе трёх показателей: учитываются мнения соискателей, отзывы сотрудников и экспертная оценка эффективности департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом.

По итогам 2016 года Tele2 вошла в ТОП-100 лучших работодателей и заняла 14-е место, поднявшись в рейтинге на 9 пунктов всего за один год. Также Tele2 вошла в число работодателей с самыми развитыми HR-процессами и была названа одной из наиболее привлекательных для соискателей компаний.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2:

«Став новым федеральным мобильным оператором, Tele2 стремительно продвинулась в рейтинге лучших работодателей страны. Это достижение прежде всего основано на вовлеченности, профессионализме и приверженности персонала ценностям компании. Мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники и соискатели считали Tele2 лучшим местом для работы, и высокая позиция компании в авторитетном российском рейтинге подтверждает эффективность наших действий в этом направлении».

Напомним, что в 2016 году Tele2 также получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета. Аккредитация АССА говорит об эффективности инвестиций оператора в человеческий капитал и характеризует компанию как ответственного работодателя c сильным HR-брендом.