Tele2 Mini стал самым продаваемым смартфоном в рязанских салонах связи оператора

За год Tele2 Mini занял лидирующие позиции по количеству покупок среди брендированных смартфонов оператора.

Общество

Tele2 подводит итоги продаж брендированных смартфонов Tele2 в салонах связи оператора в Рязанской области. Гаджет Tele2 Mini стал самым популярным, доля его продаж составляет 77%.

Линейку собственных смартфонов Tele2 начала развивать в феврале 2016 года. Первым в продажу поступило устройство Tele2 Mini, в августе покупателям стали доступны смартфоны Tele2 Midi, а в декабре оператор представил Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Все смартфоны Tele2 отличаются доступной ценой и высоким качеством.

За год Tele2 Mini занял лидирующие позиции по количеству покупок среди брендированных смартфонов оператора. Доля продаж Tele2 Mini составляет 77%, второе место с показателем в 20% занимает Tele2 Midi и замыкает тройку лидеров новинка – Tele2 Maxi.

Кроме этого, Tele2 Mini стал самым популярным смартфоном от общего числа аппаратов, зарегистрированных в сети Tele2. На втором и третьем местах расположились устройства Apple – iPhone 5S и iPhone 4S соответственно. За ними следуют несколько моделей Samsung Galaxy. По итогам 2016 года доля смартфонов в сети Tele2 в Рязанской области составляет 52%.

Стоимость аппарата Tele2 Mini всего 2 490 рублей. Смартфон выполнен в стильном дизайне и работает под управлением операционной системы Android 5.1. Он оснащен двухъядерным процессором MediaTek 1,3 ГГц, имеет слот для двух SIM-карт и встроенную память объемом 4 Гб, которую можно расширить до 32 Гб с помощью карты microSD. Две камеры позволяют использовать смартфон как для общения в социальных сетях, так и для видеозвонков. Для удобства абонентов дополнительно в устройстве предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV и «Мой Tele2».