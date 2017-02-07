Tele2 дарит месяц бесплатного общения за переход в свою сеть
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Своим абонентам Tele2 предлагает простые и понятные тарифные планы, которые не содержат скрытых условий и платежей.
Tele2 объявляет о продлении акции для желающих перевести свой номер другого оператора на обслуживание к Tele2. До 28 февраля рязанцы могут бесплатно оставить заявку на перевод и получить месяц бесплатной мобильной связи.
Tele2 всегда стремится предоставлять абонентам больше возможностей для общения без переплат. При переходе в сеть оператора с сохранением номера до 28 февраля 2017 года рязанцы могут звонить и отправлять SMS на все номера России, а также пользоваться интернет-трафико
Своим абонентам Tele2 предлагает простые и понятные тарифные планы, которые не содержат скрытых условий и платежей. Пакетные тарифы линейки
Для переноса своего номера в сеть Tele2 владельцу SIM-карты необходимо обратиться в любой фирменный салон связи оператора в Рязанской области и написать заявление. Процедура переноса номера занимает от 8 дней при условии отсутствия задолженности и корректности паспортных данных, занесенных в базу другого оператора. Подробную информацию об услуге переноса номера можно узнать на
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