Tele2 дарит месяц бесплатного общения за переход в свою сеть

Своим абонентам Tele2 предлагает простые и понятные тарифные планы, которые не содержат скрытых условий и платежей.

Общество

Tele2 объявляет о продлении акции для желающих перевести свой номер другого оператора на обслуживание к Tele2. До 28 февраля рязанцы могут бесплатно оставить заявку на перевод и получить месяц бесплатной мобильной связи.

Tele2 всегда стремится предоставлять абонентам больше возможностей для общения без переплат. При переходе в сеть оператора с сохранением номера до 28 февраля 2017 года рязанцы могут звонить и отправлять SMS на все номера России, а также пользоваться интернет-трафико м бесплатно в течение одного месяца. Для участия в акции необходимо набрать на телефоне команду *157*4#. По окончании промо-периода стоимость услуг будет тарифицироваться согласно выбранному абонентом тарифному плану.

Своим абонентам Tele2 предлагает простые и понятные тарифные планы, которые не содержат скрытых условий и платежей. Пакетные тарифы линейки « Черный » особенно удобны – они предоставляют клиентам уникальную на российском телеком-рынке возможность переносить неиспользованные остатки интернет-трафика , минут и SMS на следующий месяц. Опция бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.

Для переноса своего номера в сеть Tele2 владельцу SIM-карты необходимо обратиться в любой фирменный салон связи оператора в Рязанской области и написать заявление. Процедура переноса номера занимает от 8 дней при условии отсутствия задолженности и корректности паспортных данных, занесенных в базу другого оператора. Подробную информацию об услуге переноса номера можно узнать на mnp.tele2.ru .

Промо-предложени е действует только при нахождении абонента на территории Рязанской области. Подробнее об акции на сайте tele2.ru.