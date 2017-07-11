Татьяна Панфилова: За первые полгода в региональную общественную приёмную обратились более 1000 человек

​На личных приёмах в общественных приёмных председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева побывали 1 миллион 300 тысяч россиян.

Общество

В первом полугодии 2017 года на личных приемах в общественных приемных председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева побывали 1 миллион 300 тысяч граждан. Об этом сообщила руководитель комиссии президиума генерального совета партии по работе с обращениями граждан к председателю «Единой России» Галина Карелова, подводя итоги работы общественных приемных. Эти цифры превышают показатели предыдущих лет за аналогичный период как по количеству обратившихся, так и по эффективности отклика.

Со своими вопросами и проблемами в Рязанскую региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева за первое полугодие обратились 1056 жителей области, из них около 30% обращений заявителей решено положительно.

Как отметила руководитель региональной общественной приемной Татьяна Панфилова, более трети всех обращений связано с вопросами качества, порядка предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг.

«На втором месте – обращения по вопросам соцобеспечения жителей области. Также часто поступают вопросы, связанные с сельским хозяйством и земельными отношениями, обеспечением жильем, работой судебно-исполнительной системы, медицинским обслуживанием и в целом здравоохранением», – рассказала Татьяна Панфилова.

В связи с большим количеством обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, на базе приемной реализуется проект «ЖКХ: горячая линия». Гражданам разъясняют их права и обязанности в этой сфере, помогают наладить взаимодействие с управляющими компаниями, разобраться с порядком оплаты коммунальных услуг и получения компенсаций.

«Мы первыми среди региональных отделений создали постоянно действующую комиссию по рассмотрению жалоб в сфере ЖКХ», – подчеркнула Татьяна Панфилова.

Другим востребованным направлением работы общественной приемной являются бесплатные юридические консультации, реализуется проект «Адвокатский час». Благодаря помощи юристов решаются такие сложные вопросы, как выплата задержанной заработной платы, взыскание алиментов, обеспечение жильем.

Татьяна Панфилова обратила внимание, что с начала 2017 года проходят приемы руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области: «Планируется на постоянной основе проводить приемы по вопросам миграционного законодательства. Это обосновано регулярными обращениями к нам от жителей области, прибывших из Белоруссии и Украины».

В этом году региональная общественная приемная стала инициатором нескольких интересных мероприятий.

«Так, по просьбе жительницы Рязани Валентины Воробьевой было найдено место захоронения ее отца, участника Великой Отечественной войны Ивана Борисова. Благодаря совместным усилиям с коллегами в Калужской области и активистов «Поискового движения России» удалось не только найти место захоронения бойца, но также увековечить его имя на памятной плите на военном кладбище, внести его имя в Книгу памяти Калужской области», – добавила Татьяна Панфилова.