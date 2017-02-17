Танцевальный фестиваль «Репутация» соберёт в Рязани более 1500 участников

«Репутация» – это два самых жарких дня по завершению зимы, которые нельзя пропустить.

Общество

25 и 26 февраля 2017 года в Рязанском областном театре драмы пройдёт III Всероссийский танцевальный фестиваль «Репутация».

«Репутация» – это ежегодное, зрелищное событие, объединяющее лучшие танцевальные коллективы со всей страны в нашем городе.

Уже в третий раз фестиваль соберёт на одной сцене самых талантливых и амбициозных танцоров России, чтобы столкнуть их в честной схватке за первые места в нескольких номинациях. В прошлом году на рязанской сцене столкнулись коллективы из Рязани, Тулы, Коломны, Москвы, Пензы, Ступино, Владимира, Скопина, Сасово, Егорьевска и других городов. В этом году география фестиваля расширяется, по предварительным данным, в Рязань приедут более 1500 участников.

Из года в год организаторы следят за мировыми тенденциями и представляют новые номинации, противоречивые выступления, соединяя воедино современный и классический танец на одной сцене.

Современный танец, представленный, как новый вид искусства, зародившийся в конце XX века; каждое движение на сцене, как яростная борьба за места, достойные только победителей – вот, что волнует организаторов фестиваля.

«Репутация» является одним из самых ярких и достойных пропагандистов современного искусства в нашем городе, соединяя на сцене не только различные субкультуры, но и танцевальные коллективы из самых разных уголков страны.

Фестиваль включает в себя следующие номинации.

Командные:

- Street Show Kids (до 10 лет);

- Street Show Juniors (11-13 лет);

- Street Show (14+)

- Lady styles Show (14+);

- Best dance Show Kids (до 10 лет);

- Best dance Show (10+).

Индивидуальные:

- Best dance Solo (10+)

- Best dance Duet (10+)

Танцевальные баттлы:

- Hip Hop (до 13 лет);

- Hip Hop (14+);

- Break dance;

- Lady styles.

Принять участие в фестивале смогут все желающие, как командные, так и индивидуальные исполнители, со всей России и стран СНГ.

Оценивать мастерство исполнителей будут известные профессиональные хореографы, специально приглашенные организаторами фестиваля. В этом году ими станут Алексей Шалбуров, Анастасия Чередникова, Алексей Симба, Ирина Подшивалова, Анна Каллэ, Марина Лискова, Дмитрий Степуро.

По решению последних в каждой номинации присваиваются звания лауреата I, II, III степеней с вручением соответствующих дипломов и призов.

Призовой фонд фестиваля составляет 150000 рублей.

Место поведения мероприятия – город Рязань, пл. Театральная, д. 7А Рязанский Государственный Областной Театр Драмы.

«Репутация» – это два самых жарких дня по завершению зимы, которые нельзя пропустить!