Тайская компания построит в Рязанской области молочный комплекс

В ближайшее время будет принято окончательное решение по всем проблемным финансовым и инфраструктурным вопросам.

Общество

Тайская компания «Чароен Покфанд Групп» построит в Рязанской области молочный комплекс. Реализация этого проекта позволит освоить неиспользуемые в регионе сельхозземли. Об этом врио губернатора Рязанской области Николай Любимов рассказал в интервью ИТАР-ТАСС на российском инвестиционном форуме в Сочи.

Тайский инвестор ознакомился с предложениями Рязанской области по земельным участкам. В ближайшее время будет принято окончательное решение по всем проблемным финансовым и инфраструктурным вопросам для того, чтобы начать приобретение земель, сообщает сайт регионального правительства.