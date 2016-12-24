Священник из Рязани борется за свой дом

Жилой дом, который обсуждали на публичных слушаниях, выстроен на участке близ храма на Московском шоссе.

Общество

В рязанскую комиссию по публичным слушаниям поступила просьба настоятеля храма в честь Царственных Страстотерпцев Николая Баринова позволить ему узаконить выстроенный им дом. «Спорный» дом находится на Московском шоссе в Рязани, близ храма. Об этом пишет ИА «Мангазея».

По данным агентства, Николаю Баринову принадлежит клочок земли, ранее бывший собственностью автосалона по соседству и примыкающий к территории церкви. Земля здесь относится к зоне административного и культурно-бытового обслуживания. Однако настоятель намерен узаконить дом, так как уверен, что задача священника – жить при храме и круглосуточно быть доступным прихожанам. Он просит комиссию дать разрешение на использование земли под жилые здания разных типов.

«Судьбу» дома обсуждали на публичных слушаниях 23 декабря. Комиссию смущает, что площадь участка Баринова в 612 кв. метров меньше норматива земли для ИЖС. Решение комиссия должна принять и обнародовать в срок 10 дней.