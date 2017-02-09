Супруги Строковы из города Сасово отметили 180 лет на двоих

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили начальник отдела социальной защиты Галина Вавилкина и сотрудники администрации города Сасово.

Общество

В среду, 8 февраля, свой 90-летний юбилей отметила труженица тыла, жительница города Сасово Рязанской области Мария Степановна Строкова. С этой знаменательной датой поздравить ветерана Великой Отечественной войны пришли начальник отдела социальной защиты Галина Вавилкина и сотрудники администрации города Сасово Ирина Гриштакова и Ирина Холопова, которые вручили виновнице торжества подарок и официальное поздравление от Президента РФ и Главы администрации города Сасово. В поздравлении сказано котором сказано: «Такой юбилей - очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. Вами пройден долгий и непростой путь – это годы самоотверженного и упорного труда. На Вашу долю выпали тяжелые испытания, но Вы с честью их преодолели. Мы отдаем дань искреннего уважения Вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию».

А в сентябре 2016 года свой 90-летний юбилей отметил супруг юбилярши Виктор Алексеевич Строков.