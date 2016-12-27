Судебные приставы сделали рязанцам царский подарок

Жители города вновь получили возможность вступить в новый год без долгов.

Общество

В течение всего декабря УФССП России по Рязанской области проводит масштабную информационную акцию «В Новый год – без долгов», как РИА «7 новостей» писало ранее. В рамках акции судебные приставы дежурят во многолюдных местах и предлагают рязанцам на месте узнать свои долги.

Ведомство руководствуется девизом: «Долги и праздничное настроение — понятия несовместимые!». Долги можно не только обнаружить, но и тут же оплатить.

Очередным местом проведения акции стал торговый центр Рязани «Виктория Плаза», сообщает пресс-служба ведомства. Выбор места очевиден: наверное, вся Рязань сейчас подалась в торговые центры за подарками к Новому году, а «Виктория Плаза» удачно расположена.

Посетители центра охотно реагировали на баннер с символикой ССП и предложение проверить наличие задолженностей за собой и близкими. Большинство обратившихся к приставам были настроены ответственно. Нарушители правил дорожного движения, узнав, что за ними числятся штрафы за «лихачество», изъявили желание погасить их на месте.

И тем не менее, несмотря на ответственность рязанцев, приставы всем рассказали о последствиях уклонения от уплаты задолженности, а также разъяснили порядок оплаты долгов и получения информации из интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств ФССП России». Этот сервис содержит актуальный «реестр долгов» и даёт возможность их погасить.

Сервис доступен на официальном интернет-сайте УФССП России по Рязанской области. Информацию о задолженности также можно получить с помощью приложения для мобильных операционных систем Android, iOS и Windows Phone. Его можно установить на соответствующих системах мобильных устройств посредством приложений Google Play на Android и App Store на iPhone, набрав в поиске «фссп».