Студенты со всей России съехались в Рязань для прохождения практики в РНПК

В течение трёх недель студенты перейдут от теории к практике, познакомятся с современными процессами и технологиями, применяемыми на передовом предприятии нефтяной отрасли.

Общество

В Рязань съехались студенты инженерно-технических вузов со всей России. 65 будущих технологов, механиков и энергетиков из Ставрополя, Екатеринбурга, Тамбова, Иваново, Смоленска, Новочеркасска, Санкт-Петербурга, Москвы и Рязани пройдут производственную практику в РНПК, дочернем обществе НК «Роснефть».

За каждым студентом будет закреплён руководитель из числа работников технологических объектов. Под их контролем в течение трёх недель студенты перейдут от теории к практике, познакомятся с современными процессами и технологиями, применяемыми на передовом предприятии нефтяной отрасли – Рязанской НПК.

– Я впервые пришёл на производственную практику и вообще впервые на нефтезаводе, – поделился своими впечатлениями студент Московского государственного университета нефти и газа имени И. Губкина Павел Климов. – Это очень хорошее практическое подкрепление навыков, которые я получил в ВУЗе. И как только появится возможность, я постараюсь снова вернуться на завод.

После практики студенты смогут получить рабочую профессию и разряд, если успешно сдадут экзамены.

Производственная практика для студентов инженерно-технических вузов – один из видов профориентационной деятельности РНПК в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Для студентов организовываются ознакомительные, производственные и преддипломные практики. Занятия проводятся на учебном полигоне, где размещены макеты действующих технологический установок завода. Кроме студентов, предприятие ежегодно посещают школьники. Так, в прошлом году РНПК с обзорными экскурсиями посетили 132 человека.