Студенты Сасовского индустриального колледжа поздравили с днём рождения ветерана педагогического труда Инну Шемарову

Вот уже второй год Инна Михайловна продолжает выделять средства на стипендию двум лучшим студентам, обучающимся по профессии «Машинист локомотива».

Общество

В понедельник, 13 февраля, студенты Сасовского индустриального колледжа Иван Лисин, Азиз Халилов и Александр Астапенко вместе с педагогом-организатором Ольгой Викторовной Кузнецовой поздравили с днём рождения ветерана педагогического труда Инну Михаловну Шемарову.Вот уже второй год после того, как не стало её мужа, полного кавалера ордена Славы, почётного железнодорожника, почётного жителя г. Сасово Василия Михайловича Шемарова, Инна Михайловна продолжает выделять средства на стипендию двум лучшим студентам, обучающимся по профессии «Машинист локомотива». Иван и Азиз – являются обладателями поощрительной стипендии имени В.М. Шемарова, Александр получал эту именную стипендию в прошлом учебном году.Поблагодарив ребят за поздравление, Инна Михайловна пожелала им успехов в учёбе и прохождении будущей производственной практики.