Студенты Рязанского педагогического колледжа пообщались с сотрудниками Следственного комитета

В ходе встречи студентам рассказали о следственной работе, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в следственные органы СК России.

Общество

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Рязанской области уделяется большое внимание обеспечению отбора квалифицированных кадров, успешной профессиональной адаптации кандидатов к следственной работе. В этой связи состоялась очередная встреча сотрудников следственного управления со студентами старшего курса юридического факультета Рязанского педагогического колледжа. Перед ребятами уже стоить выбор продолжения профессионального образования и многие из них заинтересовались профессией следователя. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

В ходе встречи студентам рассказали о следственной работе, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в следственные органы СК России. Также студентам было интересно услышать об институте общественных помощников следователей, который помогает молодым людям, желающим в будущем избрать профессию следователя, больше узнать о следственной работе и получить практические навыки, необходимые для службы в органах СК России. Им рассказали об Академии Следственного комитета Российской Федерации.

Поскольку выбор профессии является актуальным для студентов старших курсов, они активно задавали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.