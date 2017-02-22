Строительство высотного комплекса на месте «Барса на Есенина» признано целесообразным

Новый жилой комплекс будет включать шесть 26-этажных зданий с сопутствующей инфраструктурой.

Общество

Комиссия по проведению публичных слушаний признала целесообразным выдачу разрешения на строительство жилого комплекса на улицах Есенина и Грибоедова. Заключение опубликовано в среду, 22 февраля.

Слушания по вопросу состоялись 15 февраля. На месте нынешнего комплекса «Торговой галереи», «Барса на Есенина» и «Апельсина» застройщик планирует возвести шесть 26-этажных домов с развитой инфраструктурой. Строительство поддержали ряд предприятий, входящих в группу компаний «Барс», участники публичных слушаний. Общая площадь территории, планируемой под застройку - 4 га.