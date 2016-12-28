Строительство дома священника на Московском шоссе в Рязани признано нецелесообразным

Комиссия по проведению слушаний рекомендовала администрации отказать в выдаче разрешения на строительство.

Общество

Строительство дома настоятеля на Московском шоссе признано нецелесообразным. Заключение комиссии по проведению слушаний опубликовано в среду, 28 декабря.

Обсуждение проекта состоялось 23 декабря. На участке площадью 612 кв.метров, находящемся в зоне административного и культурно-бытового обслуживания, заявитель планирует возвести жильё для служителя церкви. Основанием для отказа стало несоблюдение норм в оформлении документации и градостроительных расчётах. В частности, отмечается в документе, не учтена близость к будущему жилью аэродрома Дягилево, отсутствует проект сокращения санитарно-защитной зоны, а площадь участка не соответствует даже минимальным нормативам.

В связи с этим комиссия рекомендовала главе администрации принять решение об отказе в выдаче разрешения на строительство, несмотря на 11 подписей, поступивших в поддержку проекта.